Донецк, 23 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Пантелеймоновки. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В 7:30 зафиксирован обстрел со стороны Красногоровки, где находятся украинские войска. По Петровскому району Донецка выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

Одновременно из Новосёловки нанесён артиллерийский удар по Пантелеймоновке. Выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования совершили обстрел посёлка Донецкий Луганской Народной Республики.