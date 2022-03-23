Добрянка, Пермский край, 23 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края местный житель осужден за истязание беременной женщины, угрозы убийством, побои и незаконное лишение свободы своей жертвы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, в июне 2021 года пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Во время конфликта пермяк насильно вывез на автомобиле беременную женщину и двухлетнего ребенка в лес, расположенный возле кладбища. Злоумышленник избил женщину. При этом он угрожал убийством и нецензурно оскорблял.

Кроме того хулиган, умышлено применяя физическую силу, причинил боль и страдания двухлетней дочери своей сожительницы.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к двум с половиной годам ограничения свободы.