Тайбэй, 23 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Как минимум 79 остаточных подземных толчков было зарегистрировано после землетрясения магнитудой 6,6 на Тайване. Об этом 23 марта сообщила сейсмологическая служба острова.

Землетрясение

Высокая сейсмологическая активность сохраняется после землетрясения по настоящий момент. Как отмечают специалисты-сейсмологи, среди афтершоков было зафиксировано семь магнитудой более 5,0.

Эксперты сейсмологической службы предупредили о высокой вероятности новых сильных землетрясений в регионе в ближайшие трое суток.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в ночь на 23 марта на Тайване. Эпицентр подземных толчков располагался на побережье восточного уезда Хуалянь. Информация о возможных пострадавших и серьёзных разрушениях инфраструктуры не поступали.