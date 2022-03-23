Владивосток, 23 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Владивостокская кольцевая автодорога будет построена, сообщается в телеграм-канале полпредства.

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Трутнев отметил, что значимая для столицы Дальнего Востока стройка может начаться в ближайшее время. К работам готова приступить компания «БТС-МОСТ», которую поддержал «Газпромбанк».

Полпред пообещал в ближайшее время обсудить этот проект с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая китайская компания China Railway Construction Corporation International Investment Company (CRCC International Investment) закончила подготовку концессионного соглашения о строительстве первой очереди Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Масштабный проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства.