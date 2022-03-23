Казань, 19 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Татарии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего и 40-летнего жителей города Казани, а также 42-летнего жителя Лаишевского района. Злоумышленники обманным путем похитили у 7260 граждан более 2,8 млрд рублей, часть из которых в размере 10 млн рублей затем легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года обвиняемые и неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денежных средств физлиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности. Клиентам гарантировали ежемесячный доход от 10 до 18%. Для привлечения денег от граждан соучастники использовали реквизиты шести подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Соучастники свою вину не признали. В ближайшее время уголовное дело направят в Набережночелнинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии бывшему судье вменяется похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, превышение должностных полномочий, мошенничество в особо крупном размере, подделка документов, отмывание денежных средств, а также получение взятки.

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