Ланьчжоу, Китай, 23 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Водохранилище Люцзяся, крупное водохранилище в верховьях реки Хуанхэ, увеличило отток воды с 430 до 800 кубометров в секунду, начиная с 21 марта, чтобы помочь весеннему земледелию в бассейне реки, сообщает агентство Синьхуа.

ArgoDag Водохранилище

Каждую весну водохранилище обеспечивает до 1,2 млрд кубометров для сельскохозяйственного производства ниже по течению, главным образом в провинции Ганьсу, Внутренней Монголии и Нинхся-Хуэйском автономном районе, орошая площадь более 16 млн му (около 1 млн га) сельскохозяйственных угодий.

Уровень воды в водохранилище 21 марта был близок к его проектной мощности в 1735 метров над уровнем моря, полностью подготовленный для пополнения запасов воды для орошения сельского хозяйства и защиты окружающей среды в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ. Эта река берет начало с Тибетского нагорья и протекает по Лессовому плато. Бассейн реки Хуанхэ считается «колыбелью китайской цивилизации».

Китай принял экологическую защиту и высококачественное развитие бассейна реки Хуанхэ в качестве основной национальной стратегии. Ожидается, что река сыграет решающую роль в достижении баланса между охраной окружающей среды и экономическим ростом.