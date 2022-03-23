Скопье, 23 марта, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В парламентскую комиссию Северной Македонии по европейским вопросам 21 марта был внесен законопроект о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. В законопроекте впервые упоминаются криптовалюты и цифровая собственность.

Namecoin Криптовалюты

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, законопроект был представлен заместителем министра финансов Филипом Николовски, который назвал его частью гармонизации македонского законодательства с правом ЕС.

Законопроект обязывает поставщиков виртуальных услуг, связанных с криптовалютами, предпринимать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также бороться с злоупотреблением виртуальными деньгами посредством введения органов надзора.

Законопроект устанавливает требование о том, чтобы поставщики услуг отчитывались перед властями о покупке криптовалюты на сумму свыше 1000 евро.