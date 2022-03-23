Оренбург, 23 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области намерены внедрить новый механизм трудоустройства безработных. Работодатели будут получать компенсацию из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Anton Starikov Деньги

Работодателям компенсируют разницу между предлагаемой предприятием и ожидаемой соискателем зарплатой. Областная власть проанализировала заявки бизнеса и желаемые доходы людей при трудоустройстве и сделала вывод, что предлагаемые доходы ниже, чем те, на которые рассчитывают безработные.

Минтруд Оренбуржья уже провел предварительную оценку и расчёт потребности. В среднем сумма доплаты на одного человека составит 4700 рублей. При трудоустройстве безработных для субсидирования предприятиям потребуется порядка 45 млн рублей в месяц, в перспективе на полгода.

«Для областного бюджета это существенные расходы, но мы готовы пойти на них. В довольно короткие сроки мы сможем трудоустроить почти 10 тысяч людей, увеличится налоговая база — по предварительным оценкам на 20−30%. К тому же это будет способствовать легализации рынка труда», — сказал губернатор Денис Паслер.

Планируется, что новую меру поддержки начнут реализовывать к 1 апреля. Она позволит трудоустроить около 10 тысяч оренбуржцев. Сейчас в регионе насчитывается больше 15 тысяч вакансий. Безработными числятся почти 11 тысяч человек.