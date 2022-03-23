Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Новосибирске устанавливаются обстоятельства, в которых пострадала 10-летняя школьница. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В школу © ИА REGNUM

По предварительным данным, 16 марта в одной из новосибирских школ в Советском районе Новосибирска между пострадавшей и её сверстниками произошёл конфликт, в результате которого школьница пострадала. Ребёнок находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.