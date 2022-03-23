Тбилиси, 23 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели 22 марта телефоннный разговор, сообщает gov.ge.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Основными темами обсуждения были заявка Грузии на вступление в ЕС и продолжающиеся «военные действия» на Украине. Стороны подчеркнули тесное партнерство между Грузией и Германией в различных областях, основанное на общих ценностях и интересах — обеспечении международной безопасности и стабильности.

Премьер-министр отметил, что Грузия высоко ценит роль Германии на пути европейской и евроатлантической интеграции и надеется на решительную поддержку Германии в процессе рассмотрения заявки Грузии на вступление в ЕС. Стороны обсудили продолжающиеся «военные действия» на Украине и ухудшение обстановки в области безопасности в восточноевропейском регионе. Премьер-министр еще раз подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества и мировых лидеров для скорейшего прекращения войны.