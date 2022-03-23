Володин: в США наступил хаос
Москва, 23 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Правовая система США продолжает деградировать, периодически от официальных лиц Вашингтона практически одновременно звучат два противоречащих друг другу заявления, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Кто-то посмеется, что разговор о «загнивающем Западе» в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил», — констатировал Володин в телеграм-канале.
В частности, он обратил внимание на то, что сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка, а затем буквально через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые, несмотря на санкции, продолжили работу в России.
Недавно спикер Госдумы указал на двойные стандарты Вашингтона: Конгресс США запретил любую помощь батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Байден вопреки закону финансирует этих неонацистов, направляет им оружие.
«Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят», — отметил Володин.