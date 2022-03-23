Киев, , 07:28 — REGNUM Диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином с нетерпением ожидают в Киеве. Об этом заявил 22 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Twitter.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Ермак отметил, что Китай является одной из самых могущественных стран в мире, и поэтому у Киева есть надежда, что Пекин может сыграть важную роль в прекращении конфликта между Украиной и Россией. Именно по данной причине на Украине, по словам Ермака, ждут с нетерпением переговоров между украинским лидером Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом показал ещё более серьёзные разногласия между Китаем и США по вопросам, связанным с Украиной и Тайванем.

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