Пекин, 23 марта, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Спасатели прилагают все усилия, чтобы найти черные ящики пассажирского самолета, который потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая 21 марта, сообщил представитель Управления гражданской авиации Китая (CAAC), передает агентство Синьхуа.

Ryan Dlugash Boeing-737

Самолет был серьезно поврежден в результате крушения, а потом расследование ведется очень тяжело, сообщил на пресс-брифинге глава управления авиационной безопасности CAAC Чжу Тао. В настоящее время следственная группа проводит полное расследование в соответствии со всеми необходимыми процедурами, спасатели исследуют место крушения и прилагают все усилия для поиска черных ящиков, сказал Чжу.

Команда также тщательно изучает другие аспекты, включая полеты, техническое обслуживание, управление воздушным движением, метеорологию, проектирование и производство самолетов, сказал Чжу. Основываясь на известной информации, власти пока не имеют четкого представления о причине крушения пассажирского самолета, сказал чиновник.

Напомним, что в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юго-западе Китая, вероятно погибли 132 человека, однако тела до сих пор не найдены.