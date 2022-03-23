Владивосток, , 07:27 — REGNUM Несмотря на то, что из Арктического совета вышли страны Россия продолжит заниматься проблемами и развитием Арктики, об этом в ходе рабочей поездки во Владивосток заявил полномочный представитель президент РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трутнев считает, что покинувшие совет государства отказались от сотрудничества по Арктике.

«Но от того, что они отказались, Арктика же никуда не делась. Никуда не делись проблемы, связанные с изменением климата. Никуда не делись проблемы, связанные с развитием арктического региона, логистики, с развитием Северного морского пути. Мы в любом случае будем продолжать работу по всем этим направлениям. Просто в таком формате собирать Арктический совет, наверное, смысла нет. Но мы в любом случае вернёмся к арктическим проблемам, потому что они существуют, Арктика продолжает оставаться таким очень важным для всего мира регионом», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в антисанкционном комплексе мер, который направлен на поддержку экономики, Дальний Восток выделен отдельно, об этом находясь в рабочей поездке во Владивостоке 22 марта заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.