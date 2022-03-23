Иркутск, 23 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Казачество в Иркутской области получает всё большее развитие. О том, что с 1 сентября 2022 года областной столице будут созданы казачьи классы на базе муниципальной школы в микрорайоне Зеленый, сообщила начальник управления общего и дополнительного образования минобра Инна Урбанович. Также, по её словам, планируются такие классы в строящейся школе на улице Багратиона. В перспективе министерство образования рассматривает возможность открытия отдельного казачьего кадетского корпуса. Подробности сообщает газета «Областная».

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Сегодня казачат учат в поселках Качуг, Железнодорожный, Куйтун, селах Тулюшка и Казачье. Ребята знакомятся с историей российского и Иркутского казачества, обучаются строевой подготовке, владению шашкой, а также традиционным казачьим песням и танцам. Недавно школы Приангарья обменялись опытом создания казачьих классов в ходе семинара, проходившего на базе Качугской школы № 2 и Культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия в селе Анга.

По словам Инны Урбанович, необходимо разработать региональную концепцию по развитию казачьего компонента в образовательных учреждениях. Прежде всего это касается нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию казачьих кадетских классов.

Не меньше внимания будет уделено психолого-педагогическому просвещению казаков-наставников. О достижениях своих воспитанников рассказал атаман Верхнеленского станичного казачьего общества и по совместительству директор Качугской школы № 2 Евгений Зуев.

«Качугские казачата активно участвуют во внеурочной творческой деятельности и в спортивных состязаниях. Семинар этот надо было провести давно. Может быть, сейчас он стал более актуальным, потому что появились какие-то наработки и обозначились проблемы. Мы поделились опытом, наладили личные контакты», — отметил он.

Как директор школы, Евгений Зуев поддерживает идею создания общей концепции, по которой будет развиваться казачье образование. Коллегам, задумавшимся над открытием таких классов, он советует обратить внимание на кадровый состав, но в первую очередь поговорить с родителями, поработать с детьми — выявить желающих.

В Качугской школе сейчас идет подготовка к новому набору в казачьи классы. В открытии кадетских классов казачьей направленности уже заинтересованы директора школ Иркутска и Шелехова, прежде всего в качестве военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Сложно на теоретическом уровне доносить до детей необходимость служить Родине, любить Родину, защищать ее. Мне кажется, что здесь очень важен исторический подтекст данного направления — мы не только видим строевую подготовку, работу с оружием, но серьезное погружение в историю нашего края.

Акцент на православие, взаимоотношения в казачьей семье, построенные на отзывчивости, это важно. Казачество в узкие рамки военной подготовки не упирается. Развитие семейных взаимоотношений, исторических знаний — это несколько отличает его от других направлений. Нам бы хотелось, чтобы нечто подобное появилось и в Иркутске», — подчеркнул директор гимназии № 3 Иркутска Андрей Трошин.

Как сообщало ИА REGNUM, основу казачьего образования в соседнем с Иркутской областью Забайкалье должно составлять единство обучения и воспитания, в контексте казачьих традиций, начиная с детских дошкольных и заканчивая средне профессиональными учреждениями. Об этом шла речь 17 марта на встрече зампреда Забайкалья Татьяны Цымпиловой с заместителем атамана Всероссийского казачьего общества Игорем Казарезовым.

Ранее губернатор края Александр Осипов на встрече с представителями Всероссийского казачьего общества предложил использовать в Забайкалье практику развития казачества как в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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