Якутск, 23 марта 2022, 07:31 — REGNUM У Якутии есть преимущество в условиях санационного давления — предприятия республики уже умеют работать в объективно сложных условиях для ведения бизнеса. Об этом заявил в своём выступлении на образовательном форуме «Государственный сектор как драйвер развития в условиях повышения роли социальной ответственности, экологической безопасности и корпоративного управления» глава Якутии Айсен Николаев.
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Тем не менее, он подчеркнул важность незамедлительного принятия решений в сложившейся ситуации и выразил уверенность, что с этой задачей республика справится. Долгосрочные цели региона неизменны, обозначены президентом РФ Владимиром Путиным и заключаются в достижении национальных целей страны на 2030 год, также отметил Айсен Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, поддержка экономики и населения Якутии обойдётся бюджету республики более, чем в 13 млрд рублей. Соответствующие корректировки в главном финансовом документе Якутии утвердит республиканское Госсобрание.