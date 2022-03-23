Оренбург, 23 марта, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В магазинах Оренбургской области прокуратура выявила превышение торговой надбавки на продовольственные товары. В частности, крупу, сахар, изделия из муки превышение составило от 11 до 31%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Проверки прошли в шести муниципальных образования, в том числе Оренбурге. С целью устранения выявленных нарушений и защиты прав граждан прокурорами внесено 15 представлений, объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушения требований федерального законодательства о ценообразовании на продовольственные товары первой необходимости.

После вмешательства прокуратуры цены магазинах начали снижать. Так, в Ясненском районе в одной из торговых точек надбавка на сахар была превышена на 31%, на масло подсолнечное — 30%, муку — 33%, крупу гречневую — 30%. После внесения представления нарушения устранены, цены снижены.