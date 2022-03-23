Скопье, , 07:24 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 22 марта опубликовало результаты опроса македонской молодежи, согласно которым 58% молодых жителей страны уедут из страны, 64,8% не удовлетворены своей родиной как государством.

В эмиграцию Цитата из к/ф «Иммигрант». Реж. Чарльз Чаплин. 1917. США

Опрос 1000 молодых людей проводился так называемым Вестминстерским фондом за демократию. Глава фонда Петар Барлаковски выступил с пресс-конференцией, посвященной борьбе с выездом молодежи.

По словам Барлаковски, молодежь недовольна тем, что власти не вносят вклад в улучшение уровня жизни. При этом политик отметил, что необходимо существенное наращивание активности молодежной политики в деревнях, где помощь государства более необходима.

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