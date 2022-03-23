Пекин, , 07:21 — REGNUM Китай завершил испытания своего водородно-кислородного двигателя высокой тяги, предназначенного для ракеты «Чанчжэн-5», которая запустит лабораторный модуль космической станции «Мэнтянь», сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Чанчжэн-5 Y2 Tech.ce.cn

Запущенный в течение 100 секунд во время испытания 21 марта двигатель теперь готов к окончательной сборке ракеты, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Разработанный для основной ступени ракет-носителей серии «Чанчжэн-5», двигатель является самым совершенным криогенным жидкостным ракетным двигателем, когда-либо созданным в Китае. Для дальнейшей проверки работоспособности ракетного двигателя будет проведено более 20 экспериментальных заданий.

Китай завершит строительство своей космической станции «Тяньгун» в этом году. Она будет состоять из основного модуля, прикрепленного к двум лабораториям, «Вэньтянь» и «Мэнтянь», с общим весом более 90 тонн после завершения строительства. Космическая станция площадью 150 квадратных метров сможет вместить шесть космонавтов, сообщила компания.