Нью-Дели, , 07:21 — REGNUM Пожар произошел на складе пластиковых отходов в городе Хайдарабад в Индии, сообщает газета The Hindustan Times со ссылкой на источники в местной полиции.

Пожар Dave Hogg

По предварительным данным, возгорание могло произойти в помещении из-за короткого замыкания. В результате пожара погибли 11 человек. В правоохранительных органах добавили, что все погибшие являлись приезжими из штата Бихар. Других подробностей произошедшего не приводится. По факту пожара проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в столице Румынии Бухаресте произошел пожар в крупном торговом центре. На момент происшествия в здании находились более 800 посетителей, их спасатели эвакуировали на улицу. Пожар удалось ликвидировать, сведений о пострадавших не поступало.