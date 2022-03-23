Кемерово, , 07:20 — REGNUM В Кемеровской области бойцы юнармейских отрядов и школьники Тисульского муниципального округа в ходе акции поддержали решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации и военнослужащих российской армии.

Акция в Кузбассе Администрация правительства Кузбасса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

350 кузбасских юнармейцев из 35 отрядов приняли участие в XIII областной зимней военно-спортивной игре «Во славу Отечества». А после выстроились в виде большой надписи «Zа наших».

В Тисульском округе прошёл флешмоб «Письмо солдату». Его участниками — учащиеся образовательных организаций писали бумажные письма и украшали их рисунками, а также записали видеообращение.