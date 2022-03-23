Приштина, Сербия, 23 марта, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 22 марта после встречи с представителями политической организации косовских сербов и Советом национальной безопасности Сербии, а также послами стран «Большой пятерки» — США, Италия, Франция, Германия и Великобритания — обратился к гражданам Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как сообщает сербский телеканал B92, Вучич заявил, что косовские сербы удивлены «радикальным» требованием косовских властей о признании в обмен на возможность проведения президентских и парламентских выборов в Сербии 3 апреля. По словам президента, часть косовских сербов готовы к конфликту с властями, а часть — эмигрировать из Косово. Вучич призвал косовских сербов к сдержанности и сохранению статус-кво ради поддержания мира, а также ради того, чтобы «вековые очаги» остались за сербами, а также потребовал, чтобы страны «Большой пятерки» осудили поведение косовских властей.

Политик сообщил, что заседание Совета национальной безопасности было посвящено смягчению последствий украинского кризиса и отказу албанцев разрешить работу сербских избирательных пунктов. Второй вопрос Вучич назвал вопросом «безопасности, политического выживания и существования косовских сербов».

Напомним, при этом косовские сербы участвуют одновременно и в политической жизни Косово, где они имеют представительство в размере 10−12 депутатов, так и в политической жизни Сербии, где их влияние существенно ниже.