В Заполярье прошли учебные стрельбы морских пехотинцев Северного флота
Мурманск, 23 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Мурманской области, на учебном полигоне в районе посёлка Спутник военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Северного флота (СФ) ВМФ России провели занятия по огневой подготовке. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Подразделения также отработали тактические действия при ведении манёвренной обороны.
В сообщении пресс-службы отмечается, что во время учений на полигоне наблюдалась обычная для Кольского Севера в это время года погода. Сильный порывистый ветер требовал вносить существенную поправку при стрельбе.
Как сообщало ИА REGNUM, на межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае стартовали учения с боевыми стрельбами артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.