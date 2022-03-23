Мурманск, 23 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Мурманской области, на учебном полигоне в районе посёлка Спутник военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Северного флота (СФ) ВМФ России провели занятия по огневой подготовке. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

пресс-служба СФ «Морские пехотинцы выполнили стрелковые упражнения из автоматов, пулемётов и снайперских винтовок, поразив ростовые мишени на дистанциях от 100 до 1000 метров».

Подразделения также отработали тактические действия при ведении манёвренной обороны.

В сообщении пресс-службы отмечается, что во время учений на полигоне наблюдалась обычная для Кольского Севера в это время года погода. Сильный порывистый ветер требовал вносить существенную поправку при стрельбе.

Как сообщало ИА REGNUM, на межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае стартовали учения с боевыми стрельбами артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.