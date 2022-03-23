Екатеринбург, 23 марта, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Свердловской области выявлено опасное для потребителей сливочное масло. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Agro2b.ru Сливочное масло

В образце продукта оказалось превышено содержание дрожжей, плесени и вредных микроорганизмов. Также выявили кишечную палочку.

Товар в продажу не поступил. Его направило на исследование предприятие-изготовитель для производственного контроля.