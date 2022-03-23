Наньчан, Китай, 23 марта, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор провинции Фуцзянь на востоке Китая Чжан Цжинань был приговорен к 14 годам тюремного заключения за получение взяток и злоупотребление властью, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Юань

Чжан также был оштрафован на 3 млн юаней (около $471 000), говорится в заявлении Народного суда города Наньчана промежуточной инстанции в провинции Цзянси на востоке Китая, отметив, что все незаконные доходы и начисленные проценты будут взысканы и переданы в государственную казну в соответствии с законом.

Расследование показало, что Чжан воспользовался своим партийным и правительственным положением, чтобы получить преимущества для других в деятельности предприятий, одобрении землепользования и получении финансовых субсидий и банковских кредитов с 1996 по 2019 год.

В обмен Чжан получил денег и подарков на сумму более 34,3 млн юаней, говорится в заявлении. В период с 2007 по 2017 год он нанес ущерб государственным активам на сумму более 148 млн юаней в результате злоупотребления властью.

Суд вынес Чжану мягкий приговор в соответствии с законом, поскольку он сознался в своих преступлениях, сообщил следователям о преступлениях, совершенных другими лицами, выразил раскаяние и отказался от всех своих незаконных доходов, говорится в заявлении.