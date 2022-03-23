Барнаул, 23 марта, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае вероятно ухудшение погодных условий. Об этом 23 марта сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

ИА REGNUM Метель

По информации синоптиков, со второй половины дня 24 марта и ночью 25 марта ожидается усиление ветра до 13−18м/с, местами его порывы будут достигать 19−24 м/с. Не исключены осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, временами сильные. В отдельных районах пройдут метели, возникнут гололёдные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 22 марта.

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