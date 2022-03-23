Тюмень, 23 марта, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Тюмени продолжается борьба со стихийной уличной торговлей продовольствием неустановленного качества. За неделю с импровизированных прилавков было изъято 190 килограммов рыбы, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Уличная торговля рыбой в Тюмени

Было составлено 28 протоколов об административных правонарушениях за торговлю вне специально отведённых для этих целей мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городах Тюменской области 19 марта прошли ярмарки под единым названием «Тюменская весна». Была представлена продукция более 30 местных производителей — это мясо, рыба, гончарные изделия, плетёные, вязаные вещи и многое другое. Данные ярмарки решено сделать еженедельными.

Более года налоговыми органами Тюменской области проводится контроль за предпринимательской деятельностью на 19 рынках. По итогам мониторинга установлено, что на рынках и ярмарках области деятельность осуществляют более 700 налогоплательщиков в 1043 точках.