Макао, Китай, 23 марта, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Иисполнительный директор Специального административного района (САР) Макао в Китае Хэ Ичэн пообещал полную поддержку работе советников по национальной безопасности Комитета по обеспечению национальной безопасности САР Макао, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Макао

Госсовета КНР назначил Фу Цзыина советником комитета по вопросам национальной безопасности, а Чжэн Синьцуна и Инь Шухуа техническими советниками комитета по национальной безопасности.

Хо приветствовал назначения, заявив, что правительство Макао будет в строгом соответствии с Конституцией Китайской Народной Республики и Основным законом САР Макао совместно выполнять конституционные обязанности по обеспечению национальной безопасности и решительно защищать интересы национального суверенитета, безопасности и развития, а также долгосрочное процветание и стабильность Макао.

Фу является директором Отделения по связям Центрального народного правительства в САР Макао, в то время как Чжэн является заместителем директора отделения.