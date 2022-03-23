Севилья, Испания, , 06:56 — REGNUM Вечером 22 марта сотни людей собрались в нескольких городах Андалусии, чтобы выразить свою поддержку сахарскому народу и выступить против решения правительства поддержать предложение Марокко об автономии Западной Сахары. Об этом пишет агентство EFE.

Западная Сахара Rαge

В Севилье акция протеста, организованная Ассоциацией дружбы с сахарским народом, прошла в центре города. В ней приняли участие несколько сотен человек.

Митингующие вывесили транспаранты с надписями «Западная Сахара — не предмет торга» и «Западная Сахара не продается — ни сейчас, никогда».