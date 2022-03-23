Абакан, 23 марта, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Жительница Хакасии предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего внука (ч. 3 ст. 30, п. п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Ryk Neethling Нож

Расследование уголовного дела против 46-летней жительницы Усть-Абаканского района завершено.

По данным следствия, 13 ноября 2021 года пьяная женщина присматривала за своим внуком в возрасте 1 год 11 месяцев. Её разозлил плач ребёнка, она взяла нож и нанесла мальчику множественные ранения.

Очевидцем преступления стала четырёхлетняя сестра мальчика. Она прибежала к соседям и рассказала им о произошедшем.

Родители ребёнка находились на работе. Пострадавшего мальчика госпитализировали и оказали необходимую помощь. Он остался жив.

Обвиняемая в ходе следствия полностью признала вину в содеянном. Уголовное дело вместе направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего школьника.

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