Тайбэй, 23 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,6 потрясло воды уезда Тайдун на Тайване, по данным Китайского сейсмологического центра (CENC).

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло в 1:41 по пекинскому времени 23 марта. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км по координатам 23,45 градуса северной широты и 121,55 градуса восточной долготы, сообщили в CENC.

Центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Хуалянь 23 марта в 1:43 по пекинскому времени. Еще ранее сообщалось, что землетрясение, зафиксированное по координатам 23,50 градуса северной широты и 121,40 градуса восточной долготы, имело магнитуду 6,6 балла.