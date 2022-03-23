Новосибирск, , 06:54 — REGNUM Сибирские производители могут занять нишу рынка, которая образовалась с уходом западных брендов. В этом убеждён губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Сибирским производителям нужно воспользоваться ситуацией, — сказал Травников. — Это же могут сделать предприятия IT-отрасли, производители инструментов, кормов для животных, косметики и бытовой химии».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Андрея Травникова, в Новосибирской области для сдерживания цен используются все ресурсы.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские власти заявили, что делают всё для сдерживания цен