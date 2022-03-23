Пекин, , 06:52 — REGNUM Евросоюзу не следует пытаться давить на китайские власти в связи с санкциями против России, сообщает газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По словам китайских авторов публикации, ЕС необходимо экономическое сотрудничество с Китаем. Указывается, что Пекин продолжает оставаться для Брюсселя одним из важнейших торговых партнеров. В связи с этим, считают авторы, не следует угрожать Китаю мерами за отказ присоединиться к антироссийским санкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая пригрозил Соединенным Штатам санкциями, если Вашингтон введет ограничительные меры в отношении китайских чиновников. Также Пекин назвал США «главным нарушителем прав человека в мире».