Мадрид, , 06:52 — REGNUM Изменение позиции правительства Испании в отношении Западной Сахары направлено на то, чтобы «способствовать развязке 46-летнего конфликта с помощью взаимоприемлемого решения» для конфликтующих сторон. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

Своё заявление министр сделал в Сенате Испании в рамках ответов на вопросы пяти представителей верхней палаты парламента.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес положительно отозвался о плане Марокко по разрешению ситуации с Западной Сахарой и предоставлению автономии этому региону.