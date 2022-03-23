Нанкин, Китай, 23 марта, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Китайский корабль космического отслеживания третьего поколения «Юаньван-5» отправился в Тихий океан из порта в провинции Цзянсу для выполнения нескольких миссий по мониторингу, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Океан

Перед отправлением в рейс он прошел более 50 дней технического обслуживания, чтобы повысить надежность и безопасность судовой энергосистемы и оборудования, сказал первый помощник капитана судна Чжан Хунван. В прошлом году корабль провел в море 256 дней.

«Юаньван-5» на сегодняшний день прошел более 570 000 морских миль и выполнил более 80 задач в море, включая отслеживание космического корабля «Шэньчжоу», лунных зондов «Чанъэ» и спутников «Бэйдоу».