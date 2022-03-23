Биробиджан, , 07:24 — REGNUM Экспорт из Еврейской АО в 2021 году был в 39 раз выше импорта. Объёмы внешней торговли региона составляли 406,3 млн долларов США, из них 395,4 млн — экспорт, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

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В прошлом году из региона вывезли за границу товары на 10,9 млн. ЕАО покупала металлы и изделия (52,6%), машиностроительную продукцию (38,4%), товары химической промышленности и каучук (5,5%).

Отправляли за границу продукцию Кимкано-Сутарского ГОКа, лес и продукты его переработки (2,9%), минералы (1,6%) и сою (1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии повышение цен в магазинах региона назвали безосновательным. Об этом заявила заместитель председателя правительства ЕАО Галина Соколова. Власти региона намерены мониторить стоимость товаров в торговых точках.