Приштина, Сербия, 23 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 марта заявил о том, что предпримет поездку в США в мае 2022 года.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что отношения между Косово и США хорошие, но Приштина нуждается в увеличении потока инвестиций со стороны Вашингтона.

Курти использует осторожную формулировку — «Полагаю, что в мае я поеду в США и проведу встречи с представителями администрации Байдена и нашей диаспорой и много других встреч». Уже несколько раз в 2021 году заявления о предстоящем визите в США оказывались пустыми словами.

Как в Косово, так и вне его, это считают признаком настороженного отношения США к косовскому лидеру. Тем не менее, теперь Курти заявил, что, хоть он и не получил официального приглашения, американская сторона уже организует расписание встреч.