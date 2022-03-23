Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Ликвидатор ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» отозвал своё заявление о начале процедуры банкротства. Арбитраж Ростовской области прекратил производство по делу о несостоятельности, передаёт ИА REGNUM.

Ken Teegardin Банкротство

В мае 2021 года ликвидатор обратился в арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ОАО «несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника». Его несколько раз оставляли без движения из-за недочётов. За это время такой же иск в дело был подан со стороны предпринимателя Аршинниковой, но в марте 2022 года она его отозвала.

Напомним, также в Башкирии в феврале 2022 года региональное министерство земельных и имущественных отношений инициировало банкротное дело в отношении ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». Дело начнут рассматривать 14 апреля. Соответствующие иски получили и два судостроительных завода, входящих в группу «Вега».