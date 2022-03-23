Пекин, 23 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Тропические выбросы метана из земли могут объяснить более 80% наблюдаемых изменений в глобальных темпах роста содержания метана в атмосфере за период 2010—2019 годов, показало недавнее исследование совместной исследовательской группы, сообщает агентство Синьхуа.

NASA Выбросы метана. США

Концентрация метана в атмосфере увеличилась более чем вдвое по сравнению с доиндустриальной эпохой, что дает 20% от общего вклада в современное глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, считает научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук Лю И.

Выбросы тропического наземного метана как основной источник выброса метана составляют около 60% от общемировых общих показателей и описывают 84% среднегодовых темпов роста концентрации этого газа в 2010-х годах, говорится в исследовании, опубликованном онлайн в журнале Nature Communications.

Значительные колебания в росте концентрации атмосферного метана, основного парникового газа, обусловлены разнообразием антропогенных и природных выбросов, а также потерями в результате окисления гидроксильным радикалом. Исследователи объединенной исследовательской группы использовали десятилетний набор данных (2010−2019) и спутниковых измерений концентрации метана, а также измерений поверхности, чтобы ограничить выбросы метана в атмосферу.

Используя корреляционный метеорологический анализ, исследователи обнаружили сильные сезонные корреляции между крупномасштабными изменениями температуры поверхности моря в тропических океанах и региональными колебаниями выбросов метана в тропической Южной Америке и тропической Африке.