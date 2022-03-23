Чита, 23 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае стартовали учения с боевыми стрельбами артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ВВО.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мста-Б

пресс-служба ВВО «Расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», станций наземной артиллерийской разведки выполняют задачи по обнаружению объектов «противника», а также ведению огня по одиночным и групповым целям».

Отмечается, что артиллерийские расчёты ведут стрельбу с открытых и закрытых огневых позиций, «в том числе в тёмное время суток». Разведку целей обеспечивают расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Всего в учениях задействовано около одной тысячи военнослужащих и порядка 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на общевойсковом полигоне «Бурдуны» в Бурятии стартовали двусторонние тактические учения с мотострелковым и танковым батальонами соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.