Грозный, , 06:37 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров проводил бойцов полка полиции спецназа имени Ахмата Кадырова на Украину, где они будут участвовать в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня лично проводил на Украину бойцов из легендарного полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Они являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чеченской Республики, которыми командует мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев», — написал Зеленский.

Он напомнил значимости целей, поставленных перед бойцами президентом РФ Владимиром Путиным: «Каждый уважающий себя боец должен с честью оправдать оказанное ему высокое доверие и выполнить приказ командования максимально качественно и оперативно. От этого зависит будущее народов России и Украины, сила и могущество нашего государства».

Кадыров подчеркнул, что он лично проверил оснащение бойцов, и отметил тот факт, что они «укомплектованы самым современным оружием и экипировкой»: «В случае нештатных ситуаций у них всегда есть возможность позаимствовать вооружение у господина Байдена, который наладил для наших бойцов бесплатные поставки на Украину».