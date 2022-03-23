Белград, , 07:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 марта заявил, что косовские сербы смогут принять участие в парламентских и президентских выборах 3 апреля, если приедут в Центральную Сербию. Об этом политик заявил на пресс-конференции после встречи с руководством политической организации косовских сербов «Сербский список».

Александр Вучич Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что в Приштине потребовали от правительства Сербии признания независимость Косово и обратились к правительству края с требованием о разрешении проведения президентских и парламентских выборов.

Следующая встреча Вучича и косовских сербов состоится 8−9 апреля. Для Вучича отказ от проведения выборов в Косово стало нарушением обещания, данного после референдума о внесении изменений в Конституцию Сербии 16 января. Тогда сербам пришлось уезжать из Косово в Сербию для голосования, несмотря на формальное разрешение албанских властей голосовать по почте и в сербском представительстве в Приштине. Тогда Вучич пообещал сербам возможность голосовать на всей территории Косово.

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