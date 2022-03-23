Грозный, 23 марта, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным о предоставлении убежища в Чечне для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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«Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к Владимиру Владимировичу [Путину], чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твоё лицо. А самое главное, тебя никто не найдёт», — написал Кадыров.

Он также опубликовал видео, на котором Зеленский в сериале «Слуга народа» бежит под обстрелами по лесу, и подчеркнул, что после последних заявлений украинского лидера именно так его видит всё мировое сообщество.