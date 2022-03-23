Новосибирск, 23 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области для сдерживания цен используются все ресурсы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

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«Как административные — переговоры с поставщиками и производителями, так и макроэкономические, здесь многое зависит от решений федерального уровня, Центробанка», — сказал Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск».

Также глава региона уверен, что в отношении товаров, которые из-за санкций уйдут с рынка, будет найдено решение.

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