23 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 08:57 — REGNUM



Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

В Шарм-эль-Шейхе состоялся трехсторонний саммит президента Египта Абд аль-Фаттаха Ас-Сиси, наследного принца ОАЭ Мухаммеда ибн-Заида и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Эту встречу многие арабские издания назвали «неожиданной и сенсационной», поскольку это был первый трехсторонний саммит в таком формате. В то же время некоторые журналисты писали: «Тут что-то подозрительное». Поскольку анонсов о встрече не было.

Первоначально было известно лишь о встрече Ас-Сиси с Беннетом, о чем информировала только египетская сторона, что не воспринималось как политическая сенсация. До этого президент Египта встречался с премьером Израиля в сентябре прошлого года, тоже в Шарм-эль-Шейхе. Это была первая встреча лидеров двух стран за последнее десятилетие. Сейчас Израиль и Египет укрепляют отношения. В этой связи израильская газета Times of Israel писала, что «широкая политика Израиля по отношению к Египту, проводимая главным образом силами безопасности, характеризуется близостью между главами государств в вопросах безопасности и личным сближением, а отношения между двумя государствами можно обрисовать сильно укрепленными и маленькими посольствами, почти ничтожным уровнем туризма, экономическими соглашениями ограниченного влияния и ограниченным авиационным сообщением». Камнем преткновения между странами является нерешенный палестинский вопрос. Но мир между ними не был скомпрометирован, хотя Каир свои отношения с Тель-Авивом встраивал в контекст политики арабских стран. Дело сдвинулось с места только после того, как появились соглашения о нормализации между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Мухаммад ибн Заид Imre Solt

Впрочем, это рассуждения общего свойства. А проблема в том, что трехсторонний саммит в Шарм-эль-Шейхе почему-то выстраивался по жанрам конспирологии. Информация о визите Беннета в Египет была опубликована в Израиле только после того, как он прибыл на переговоры. Это первое. Второе. Беннет решил переночевать в Шарм-эль-Шейхе, куда на следующий день прибыл наследный принц ОАЭ ибн-Заид. Третье. Первоначально египетский МИД не собирался сообщать о саммите, но информация просочилась от египетских политиков. Что наводит на мысль, что в таком формате саммит не планировался, а прибытие на него ибн-Заида диктовалось какими-то важными обстоятельствами. Но какими? Подробности ни одна из сторон на данный момент не огласила. Однако если попытаться реконструировать ситуацию, то просматриваются следующие факторы. Дело в том, что буквально накануне наследный принц Абу-Даби принимал президента Сирии Башара Асада. И это был первый зарубежный визит Асада с начала гражданского конфликта в 2011 году, не считая поездок в Россию и Иран. По оценке американского издания The Washington Post, это означает, что «период региональной изоляции Сирии завершается».

В арабском мире стали меняться политические настроения. Они склоняются к возвращению Дамаска в региональное сообщество, в частности в Лигу арабских государств. Принимая Асада, ибн-Заид говорил, что Сирия является «ключевой опорой арабской безопасности», и требовал вывода американских войск с территории этой страны. Поэтому можно предполагать, что на саммите в Шарм-эль-Шейхе мог также рассматриваться вопрос о нормализации отношений между Израилем и Сирией. Это вписывается в контекст заявлений участников встречи, где говорится, что «стороны обменялись мнениями и позициями по всем региональным и международным вопросам и событиям, представляющим взаимный интерес». Египетские издания, ссылаясь на экспертов, также сообщают, что «одним из основных вопросов повестки саммита было ядерное соглашение с Ираном». Они указывают, что «Каир и Абу-Даби не выступают против достижения в Вене соответствующих договоренностей, тогда как Израиль категорически против и высказывает повышенную обеспокоены активизацией проиранских сил в регионе». Других подробностей на эту тему не приводится. Но более сенсационно звучат их заявления о том, что якобы в Шарм-эль-Шейхе рассматривался и вопрос о «создании на Ближнем Востоке при поддержке США новой коалиции между странами, которые в прошлом считались противниками Израиля, включая Египет, страны Персидского залива и Турцию».

Теоретически такое вполне возможно. В последнее время Турция предпринимает заметные усилия по налаживанию отношений с Египтом, Израилем и странами Персидского залива. Но закрепиться в такой коалиции без нормализации отношений с Сирией ей вряд ли удастся, и она будет выпадать из переговорного процесса с другими региональными игроками. Но это только пока. Известно, что Анкара стремится наладить отношения и с Эр-Риядом, как пишут турецкие эксперты, «в рамках более широкого стратегического мышления. Не исключено, что контакты между Анкарой и Дамаском из тайных станут более явными. Есть утечка информации и с израильской стороны. Сообщается, что одной из важнейших причин встречи в Шарм-эль-Шейхе было намерение американской администрации создать систему региональной безопасности с опорой на армии США, Израиля и умеренных суннитских государств. Именно для этого Израиль был переведен недавно в зону Центрального командования США, к которой относятся арабские государства, включая Египет и ОАЭ. И что якобы Беннет представил арабским партнерам свое видение региональной системы противовоздушной безопасности, включая новые лазерные батареи ПВО, работа над которыми идет в Израиле. Но тогда из «ансамбля» выпадает Турция.

Что дальше? Издающееся в США арабское издание Al-Hurra пишет, что «в последнее десятилетие на Ближнем Востоке с участием Вашингтона быстро создаются и быстро разваливаются хрупкие альянсы». Но сегодня американские опоры в регионе рушатся. И виной тому не Россия, а меняющейся мировой и региональный баланс сил. «Срок аренды стран региона американцами завершается», — констатирует это издание. Все живут в предчувствии больших перемен. Именно так воспринимается трехсторонний саммит Египта, ОАЭ и Израиля. Ближний Восток ищет новые варианты решений.