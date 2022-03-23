Грозный, , 06:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен «расстрелять» тех, кто советует ему бежать из страны. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков. Не к лицу такому главнокомандующему сначала прятаться в убежищах за сотни километров от боевых действий, а затем позорно бросать свою страну и народ. Это в Европе не стыдно потерять мужество. А в реальной жизни мужчина должен оставаться мужчиной, до последнего», — написал Кадыров.

Он назвал украинского президента «смышлёным малым»: «Что с тобой стало сейчас? Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи — включи трезвую голову. Развернись лицом к России, и ты войдёшь в историю миротворцем, спасшим свой народ».