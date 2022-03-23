Пекин, 23 марта, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Китайские исследователи замерили нейтральную плотность атмосферы на высоте от 90 до 200 км, согласно недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале Advances in Space Research, сообщает агентство Синьхуа.

Атмосфера

На атмосферу ближнего космоса одновременно влияют солнечная и геомагнитная активность, а также топография, погода и гравитационные волны. В качестве основного параметра, характеризующего атмосферу ближнего космоса, плотность атмосферы ближнего космоса может быть использована при анализе физического механизма взаимосвязи Солнца и Земли и связи окружного слоя.

Космические аппараты проходят через околокосмическую атмосферу. Точное измерение плотности атмосферы в ближнем космосе влияет на точное выведение на орбиту, предотвращение столкновения с космическим мусором и управление возвращением космических аппаратов. Рентгеновское затенение Земли осуществляло томографическое сканирование плотности атмосферы в ближнем космосе с использованием спутниковой платформы и эффективно управляло глобальным обнаружением в реальном времени.

Используя данные о затенении китайского телескопа с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXMT), исследователи из Академии наук Китая обнаружили, что плотность атмосферы, измеренная с помощью нового метода, качественно согласуется с предыдущими независимыми результатами рентгеновского затенения, которые также ниже, чем предсказания эмпирической модели, отмечается в исследовательской статье.

Кроме того, точность полученных результатов определения плотности атмосферы снижается с увеличением высоты на высоте от 150 до 200 километров.