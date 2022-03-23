Новый Орлеан, США, 23 марта, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В США на Новый Орлеан (штат Луизиана) 22 марта обрушился торнадо. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает газета The New York Times.

Cameron Nixon Торнадо

Отмечается, что многим городским домам нанесён значительный ущерб, в ряд районов прервана подача электроэнергии. Данных о пострадавших на данный момент не поступало, но не исключается, что они могли остаться под завалами домов.

В настоящее время спасательные, пожарные и коммунальные службы Нового Орлеана ведут поиск возможных пострадавших, разбирают завалы. Также ведутся аварийные работы на линиях электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей южного Техаса предупредили о новой угрозе торнадо и сильных гроз через день после того, как в центральной части штата смерчи разрушили дома, в результате чего пострадали несколько человек.