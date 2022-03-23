Синин, Китай, 23 марта, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В общей сложности девять проектов оптических астрономических телескопов были реализованы в городе Лэнху провинции Цинхай на северо-западе Китая с объемом инвестиций почти в 2 млрд юаней (около $310 млн), сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Телескоп

Район Лэнху на горе Сайшитэн — идеальное место для строительства астрономической обсерватории, сказал исследователь из Национальных астрономических обсерваторий при Китайской академии наук Дэн Ликай. Он отметил, что этот район в городок Ленху близ города Манъя, обладает преимуществами ясного ночного неба, стабильных атмосферных условий и сухого климата, предлагая большой потенциал для одной из лучших обсерваторий в мире.

Сотрудник индустриального парка Лэнху Тянь Кайжан, сказал, что в последние годы на базе астрономической обсерватории Лэнху было запущено несколько проектов астрономических телескопов. Среди них проект 50-сантиметровой бинокулярной сети (50bin), реализуемый Западно-Китайским педагогическим университетом и официально введенный в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Гражданское строительство и основная часть четырех проектов были завершены с общим объемом инвестиций в 411 млн юаней, сказал Тан. К этому относятся проект Широкополосного обзорного телескопа (WFST), проект Группы звездных наблюдений (SONG), проект Инфракрасной системы для точного измерения солнечного магнитного поля (AIMS) и проект многоцелевого обзорного телескопа (MASTA).

В этом году в Лэнху начнется строительство проекта обсерватории временной области (TIDO) и проекта Мультиплексного обзорного телескопа (MUST). 6,5-метровый телескоп, разработанный Университетом Цинхуа, после завершения строительства станет самым большим телескопом в Лэнху. Ожидается, что это поможет ученым совершить прорывы в области эволюции темной энергии, космологии гравитационных волн и формирования галактик.