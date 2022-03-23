Токио, 23 марта, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Принять участие в саммите лидеров стран «Большой семёрки» (G7) в Брюсселе намерен премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом 23 марта объявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

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Как уточнил Мацуно, глава правительства Японии с 23 по 25 марта посетит Брюссель, где он намерен принять участие в саммите лидеров G7 и обсудить ситуацию вокруг Украины.

По словам Мицуно, власти Японии плотно сотрудничали по украинскому вопросу с членами Группы семи, и на встрече в Брюсселе планируется продвигать сплочённость G7.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил визит в Индию, где обсудил с премьер-министром Нарендрой Моди ситуацию, сложившуюся в связи с проведением Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также сотрудничество в рамках Quad.